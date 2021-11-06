Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 6 ноября

1. ДИРЕКТОР ЦРУ ЛЕТАЛ В МОСКВУ, ЧТОБЫ ПРЕДОСТЕРЕЧЬ ОТ АГРЕССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ. Директор ЦРУ Уильям Бернс посетил на этой неделе Москву по поручению президента США Джо Байдена, чтобы предостеречь от планов по каким-либо наступательным операциям против Украины. (подробнее)

2. КАБМИН ОТМЕНИЛ РЕШЕНИЕ О ПОБЕДЕ ОЛЕЙНИКОВА В КОНКУРСЕ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГНС. Кабмин отменил решение о победе Евгения Олейникова в конкурсе на должность Председателя Государственной налоговой службы Украины, результаты которого были объявлены 27 сентября. (подробнее)

3. ТЭТ ГРУПП НАЧАЛА ИМПОРТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ БЕЛАРУСИ. Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину в объеме 5 МВт в год. Электроэнергию получила только одна компания – ООО "ТЭТ групп" бывшего коммерческого директора группы ДТЭК Виталия Бутенко. Андрей Герус назвал ТЭТ групп сомнительной. (подробнее)

4. ШЕВЧЕНКО БУДЕТ ТРЕНИРОВАТЬ ИТАЛЬЯНСКИЙ КЛУБ. Бывший главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко подпишет контракт с итальянским клубом "Дженоа" до конца сезона 2022/23 года с опцией продления еще на один сезон. (подробнее)

5. КОСТА-РИКА ПЕРВОЙ В МИРЕ СДЕЛАЛА ВАКЦИНАЦИЮ ДЕТЕЙ ОТ КОРОНАВИРУСА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ. Прививка от коронавируса пополнит список обязательных детских прививок, заявили медицинские чиновники Коста-Рики. Вакцину будут покупать у Pfizer с марта 2022 года для вакцинации всех детей младше 12 лет. (подробнее)

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