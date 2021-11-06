Футбол. Шевченко будет тренировать итальянский клуб – СМИ
Бывший главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко подпишет контракт с итальянским клубом "Дженоа". Об этом сообщает Gazzetta.
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Как отмечается, Шевченко в ближайшее время возглавит команду Серии А "Дженоа" (Genoa) из Генуи.
По информации журналиста Николо Скиры, контракт Шевченко предполагает работу в "Дженоа" до конца сезона 2022/23 года с опцией продления еще на один сезон. Сумма контракт – 1,8 млн евро в год, плюс бонусы.
Скира также сообщил, что с Шевченко будут работать два его бывших помощника по сборной Украины – Андреа Мальдера и Мауро Тассотти.
Как ожидается, Шевченко приедет в Италию на следующей неделе и подпишет договор.
Следующая игра "Дженоа" состоится 21 ноября с римской "Ромой".
- Сборная Украины не без везения добилась на Евро-2020 исторического успеха – вышла в четвертьфинал Чемпионата Европы. Однако после турнира Шевченко сообщил, что его контракт закончился.
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