Футбол. Шевченко будет тренировать итальянский клуб – СМИ

Бывший главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко подпишет контракт с итальянским клубом "Дженоа". Об этом сообщает Gazzetta.

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Как отмечается, Шевченко в ближайшее время возглавит команду Серии А "Дженоа" (Genoa) из Генуи.

По информации журналиста Николо Скиры, контракт Шевченко предполагает работу в "Дженоа" до конца сезона 2022/23 года с опцией продления еще на один сезон. Сумма контракт – 1,8 млн евро в год, плюс бонусы.

Скира также сообщил, что с Шевченко будут работать два его бывших помощника по сборной Украины – Андреа Мальдера и Мауро Тассотти.

Как ожидается, Шевченко приедет в Италию на следующей неделе и подпишет договор.

Следующая игра "Дженоа" состоится 21 ноября с римской "Ромой".

Наталия Медведева

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