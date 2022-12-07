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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 7 декабря

Цей матеріал також доступний українською
07.12.2022, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 7 декабря - Фото
Обложка журнала Time

1. РЕКОРДНЫЙ ОБОРОННЫЙ БЮДЖЕТ США. КОНГРЕСС ДАЕТ УКРАИНЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗАПРАШИВАЛ БАЙДЕН. Американский Конгресс двухпартийно согласовал рекордный в истории оборонный бюджет США. Если он будет проголосован и подписан в Белом доме, Украина получит на полмиллиарда больше, чем в прошлом фискальном году, то есть $800 млн. (подробнее)

2. ЖУРНАЛ TIME НАЗВАЛ "ЧЕЛОВЕКОМ ГОДА" ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО И "ДУХ УКРАИНЫ". Журнал Time назвал "человеком 2022 года" президента Владимира Зеленского и "дух Украины". На сайте журнала также опубликована статья о Зеленском, в продолжении которой будут интервью с людьми, которые воплощают "дух Украины". (подробнее)

3. В ГЕРМАНИИ АРЕСТОВАЛИ 25 ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЕ ПЛАНИРОВАЛИ ПЕРЕВОРОТ. Силовики проверяют связи задержанных с Россией. Следователи заявили, что заговорщики рассматривали нападение на Бундестаг и захват депутатов в заложники. (подробнее)

4. АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ЗАОЧНО АРЕСТОВАЛ ЭКС-НАРДЕПА ОТ БПП ГРАНОВСКОГО. Следствие считает Грановского организатором коррупционной схемы на Одесском припортовом заводе, где 99,57% принадлежат государству. (подробнее)

5. ВАКС АРЕСТОВАЛ МИЛЛИОНЕРА КАУФМАНА ИЗ ОДЕССЫ. НАБУ и антикоррупционная прокуратура утверждают, что организация Кауфмана и его бизнес-партнера ежемесячно получала доход в среднем 12 млн грн. Эти деньги использовались в том числе для систематического подкупа одесских чиновников. (подробнее)

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Наталія Медведєва
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