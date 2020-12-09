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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 9 декабря

09.12.2020, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 9 декабря - Фото

1. "ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ". КАБМИН ПРОДЛИЛ КАРАНТИН И ОДОБРИЛ ЛОКДАУН С 8 ПО 24 ЯНВАРЯ. Правительство продлило действие карантина до 28 февраля и утвердило ужесточение ограничений в период с 8 по 24 января включительно (подробнее). 

2. УКРАИНА ПОЛУЧИЛА 600 МЛН ЕВРО МАКРОФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ ОТ ЕС. Помощь была предоставлена в виде долгосрочного займа с процентной ставкой 0,125% с периодом погашения до июня 2035 года (подробнее).

3. ДЕЛО НА $600 МЛН. СУД В ИЗРАИЛЕ ВСТАЛ НА СТОРОНУ ПРИВАТБАНКА В СПОРЕ С КОЛОМОЙСКИМ. Окружной суд Тель-Авива отказал в удовлетворении ходатайства об отклонении или приостановлении рассмотрения иска Привата против экс-владельцев банка (подробнее).

4. БЕЗ ЛИЧНОГО ПРИСУТСТВИЯ И ПРИСЯГИ. КЕРНЕС ЗАРЕГИСТРИРОВАН МЭРОМ ХАРЬКОВА. Регистрация произошла несмотря на отсутствие самого Геннадия Кернеса на первой сессии новоизбранного городского совета (подробнее).

5. УКРАИНА ПОЛУЧИТ 640 МЛН ЕВРО ОТ ЕИБ НА ТРАНСПОРТ И ИНФРАСТРУКТУРУ. Украинский Кабмин и Европейский инвестиционный банк подписали три кредитных договора на общую сумму в 640 млн евро (подробнее).

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