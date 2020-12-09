Без личного присутствия и присяги. Кернес зарегистрирован мэром Харькова
Геннадий Кернес зарегистрирован мэром Харькова, сообщила глава Харьковской территориальной избирательной комиссии Ольга Мозговая. Это произошло несмотря на отсутствие Кернеса на первой сессии новоизбранного Харьковского городского совета.
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По словам Мозговой, Кернес не обязан был приносить присягу, присутствуя лично на заседании горсовета, поскольку уже делал это при вступлении в должность в 2010 году. Глава ТИК сослалась на ч.6 ст.11 закона "О службе в органах местного самоуправления", в которой сказано, что присягу приносят те, кто впервые вступает в должность городского головы.
Избранный председательствующим на первой сессии Александр Новак (секретарь горсовета предыдущего созыва) зачитал подписанное электронной подписью письмо Кернеса, в котором тот предлагает на должность секретаря горсовета Харькова депутата из Блока Кернеса Игоря Терехова. В данный момент идет тайное голосование за предложенную кандидатуру.
- 16 сентября 2020-го Кернеса увезли в Германию лечить от COVID-19, а 4 ноября выяснилось, что его переизбрали мэром Харькова.
- 9 ноября харьковская полиция сообщила о расследовании "исчезновения" Кернеса, но потом удалила пост.
- На следующий день друг Кернеса Павел Фукс показал фото из клиники: на снимке мэру явно нездоровится.
- Главой Харьковской ОГА стала бывшая заместительница Кернеса Айна Тымчук.
- Вчера, 9 декабря, Фукс заявил, что Кернес планирует вернуться в Харьков 30 декабря.
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