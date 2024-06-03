Пять главных новостей Украины и мира на 21:00 3 июня
1. Кабмин готовит перечень специальностей и должностей, не подлежащих мобилизации. Уже на этой неделе Кабмин предоставит перечень специальностей и должностей, не подлежащих призыву в ряды ВСУ. Об этом заявил глава подкомитета ВР по нацбезопасности Федор Вениславский в комментарии Times of Ukraine (подробнее).
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2. Россия за три месяца уничтожила 9,2 ГВт энергонерации в Украине. Украина в течение весенних обстрелов со стороны России потеряла 9,2 ГВт мощностей генерации электроэнергии, сообщила посол Европейского союза в Украине Катарина Матернова (подробнее).
3. От США на Саммит мира в Швейцарию поедет вице-президент Камала Гаррис – Белый дом. Вице-президент США Камала Гаррис примет участие в Глобальном саммите мира по урегулированию войны в Украине. Об этом сообщили на сайте Белого дома (подробнее).
4. Под Волчанском ВСУ взяли в плен около 60 россиян – группировка войск "Хортица". Украинские защитники взяли в плен около 60 российских оккупантов под Волчанском на Харьковском направлении. Об этом LIGA.net сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин (подробнее).
5. Китай отказался от участия в Саммите мира без России и отверг обвинения Зеленского. Спикер Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что Пекин "никогда не раздувал огонь и не разжигал пламя", передает The Guardian. Так она отреагировала на слова президента Владимира Зеленского, который обвинил КНР в попытках сорвать Саммит мира в Швейцарии (подробнее).
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