П’ять головних новин України та світу на 21:00 3 червня

Кабмін готує перелік спеціальностей та посад, які не підлягають мобілізації, Росія знищила 9,2 ГВт енергонерації в Україні та інші новини

Камала Гарріс (Фото: EPA)

1. Кабмін готує перелік спеціальностей та посад, які не підлягають мобілізації. Вже цього тижня Кабмін надасть перелік спеціальностей та посад, які не підлягають призову до лав ЗСУ. Про це заявив голова підкомітету ВР з нацбезпеки Федір Веніславський у коментарі Times of Ukraine (детальніше).

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2. Росія за три місяці знищила 9,2 ГВт енергонерації в Україні. Україна протягом весняних обстрілів з боку Росії втратила 9,2 ГВт потужностей генерації електроенергії, повідомила посол Європейського союзу в Україні Катаріна Матернова (детальніше).

3. Від США на Саміт миру у Швейцарію поїде віцепрезидентка Камала Гарріс – Білий дім. Віцепрезидентка США Камала Гарріс візьме участь у Глобальному саміті миру щодо врегулювання війни в Україні. Про це повідомили на сайті Білого дому (детальніше).

4. Під Вовчанськом ЗСУ взяли у полон близько 60 росіян – угруповання військ "Хортиця". Українські захисники взяли у полон близько 60 російських окупантів під Вовчанськом на Харківському напрямку. Про це LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин (детальніше).

5. Китай відмовився від участі у Саміті миру без Росії та відкинув звинувачення Зеленського. Речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила, що Пекін "ніколи не роздмухував вогонь і не розпалював полум'я", передає The Guardian. Так вона відреагувала на слова президента Володимира Зеленського, який звинуватив КНР у намаганнях зірвати Саміт миру у Швейцарії (детальніше).

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