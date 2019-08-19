Пять лет войны. США призвали Россию прекратить агрессию

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США призвали страну-оккупанта Россию немедленно прекратить агрессию против Украины. Об этом говорится в заявлении посольства США в Киеве в Facebook.

"Сегодня, во Всемирный день гуманитарной помощи, наши мысли несутся к миллионам мирных жителей, страдающих из-за конфликтов, в том числе в Донбассе и Крыму. Кремль контролирует насилие на востоке Украины и должен немедленно прекратить агрессию", - отмечается в сообщении.

16 августа спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о том, что война в Донбассе никаким образом не является "внутренним конфликтом из-за сепаратизма".

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