Пытал пленных ВСУ и имитировал расстрелы. Офицеру российской армии сообщили о подозрении

Украинская прокуратура сообщила о подозрении российскому кадровому военному. На Донбассе он пытал украинских военнослужащих в плену и имитировал "расстрелы", передает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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По данным ОГП, российский офицер разведки с июля по август 2014 года "контролировал" незаконные тюрьмы террористической организации ДНР в городе Снежное Донецкой области.

Там он жестоко обращался с военнослужащими ВСУ, захваченными в плен боевиками во время боевых действий. Офицер российской армии пытал военных, бил их руками и ногами и имитировал "внесудебные расстрелы" пленных, чтобы добиться от них нужной террористам информации.

В ОГП напомнили о Женевской конвенции, в которой прописано, что такие действия – это серьезное нарушение международного гуманитарного права.

Россиянин подозревается по статье о нарушении законов и обычаев войны, делом занимаются следователи СБУ.

В середине июля Венедиктова сообщила, что с 2014 по 2020 годы в Украине зарегистрировали почти 30 000 уголовных правонарушений, совершенных в условиях вооруженного конфликта и связанных с российской агрессией. При этом только четверть из них попали в суды.

По словам генпрокурора, в Украине открыли дела против более 250 граждан 32 стран, которые участвовали в боевых действиях против ВСУ на Донбассе.

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Оксана Житнюк

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