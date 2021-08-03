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Война на Донбассе: Генпрокуратура открыла дела против более 250 наемников РФ из 32 стран

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03.08.2021, 17:30
Война на Донбассе: Генпрокуратура открыла дела против более 250 наемников РФ из 32 стран - Фото
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Dave Mustaine/ЕРА)

В Украине открыли дела против более 250 граждан 32 стран, которые участвовали в боевых действиях против ВСУ на Донбассе. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова во время визита в Чехию, передает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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По словам Венедиктовой, в Украине было открыто 97 дел, которые в итоге объединили в 32 производства против более 250 человек из 32 стран. Они подозреваются в участии в боях против ВСУ на Донбассе на стороне российских оккупантов.

При этом в одном из уголовных дел сейчас расследуется участие в вооруженном конфликте на востоке Украины 24 граждан или жителей Чехии.

Представители чешской Генпрокуратуры сообщили, что на данный момент в Чехии за участие в войне против Украины на Донбассе признаны виновными 12 человек. Им вынесли приговоры по статьям о террористических атаках, участии в террористической группе, финансировании и пропаганде терроризма.

  • Нацполиция, СБУ и Генпрокуратура договорились о создании специальных подразделений: в них будут заниматься расследованием преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта на востоке Украины. Подразделения должны заработать к концу лета.
  • В середине июля Венедиктова сообщила, что с 2014 по 2020 годы в Украине зарегистрировали почти 30 000 уголовных правонарушений, совершенных в условиях вооруженного конфликта и связанных с российской агрессией. При этом только четверть из них попали в суды.

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Оксана Житнюк
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боевики война Донбасс приговор оккупанты наемники Ирина Венедиктова ОГП
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