Пытки детей в одесском приюте. Подозреваемый признал вину

Сотрудник охранного агентства Центр Николай Дмитрук (фото - dumskaya.net)

В Одессе суд утвердил соглашение о признании вины сотрудником охранного агентства Центр Николаем Дмитруком. Он сознался в пытках детей в одесском коммунальном приюте Світанок и был приговорен его к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в два года. Об этом сообщает Думская.

Ранее прокурор Мелания Корчева во время судебного заседания в Малиновском райсуде Одессы заявила, что Дмитрук полностью признал свою вину. Он обвинялся в совершении преступления по ч. 1 ст. 127 УК Украины (пытки).

Адвокат Дмитрука Михаил Алин сказал, что его подзащитный раскаивается в содеянном и сотрудничает со следствием. Сам Дмитрук от комментариев отказался.

В июле 2019 г одна из воспитанниц центра обвинила его сотрудников, представителей частной охранной фирмы, а также сотрудников полиции в физическом насилии против нее и других детей.

Руководство Свитанка тогда отрицало свою вину и заявляло об организованной кампании дискредитации с целью смены руководства в учреждении. Фигурантки скандала стали героинями ток-шоу "Касается каждого" на телеканале Интер.

В ноябре 2019 прокуратура открыла дело по событиям в Ситанке. В нем фигурировали статьи о пытках, ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей, а также о сексуальном насилии, совершенном группой лиц, или сексуальном насилии в отношении несовершеннолетнего.