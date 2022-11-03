Рабинович и Васильковский больше не в Раде. Ранее Зеленский лишил их гражданства — нардеп
Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народных депутатов Вадима Рабиновича и Игоря Васильковского. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
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По его словам, за постановления о прекращении депутатских полномочий Рабиновича и Васильковского проголосовали 304 и 292 нардепа соответственно.
Железняк напомнил, что президент Владимир Зеленский лишил их гражданства указом от 18 июля.
Таким образом, в парламенте IX созыва осталось 417 нардепов.
Рабинович был сопредседателем запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ, накануне полномасштабного вторжения России он покинул Украину. Васильковский был членом фракции Слуга народа, а также главой подкомитета по вопросам морского транспорта Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры.
- 22 июля глава штаба теробороны Днепра Геннадий Корбан заявил, что у него изъяли паспорт на границе с Украиной из-за якобы лишения гражданства.
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинские политики обязаны сообщать о наличии гражданства другой страны.
- В июле 2022 года в СМИ появилась неподтвержденная информация о прекращении украинского гражданства Игоря Коломойского, сам олигарх отказался комментировать слухи.
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