Рабинович и Васильковский больше не в Раде. Ранее Зеленский лишил их гражданства — нардеп

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народных депутатов Вадима Рабиновича и Игоря Васильковского. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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По его словам, за постановления о прекращении депутатских полномочий Рабиновича и Васильковского проголосовали 304 и 292 нардепа соответственно.

Железняк напомнил, что президент Владимир Зеленский лишил их гражданства указом от 18 июля.

Таким образом, в парламенте IX созыва осталось 417 нардепов.

Рабинович был сопредседателем запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ, накануне полномасштабного вторжения России он покинул Украину. Васильковский был членом фракции Слуга народа, а также главой подкомитета по вопросам морского транспорта Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры.

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Дмитро Гриниченко

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