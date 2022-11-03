UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Рабинович и Васильковский больше не в Раде. Ранее Зеленский лишил их гражданства — нардеп

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2022, 17:18
Рабинович и Васильковский больше не в Раде. Ранее Зеленский лишил их гражданства — нардеп - Фото
Вадим Рабинович (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народных депутатов Вадима Рабиновича и Игоря Васильковского. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, за постановления о прекращении депутатских полномочий Рабиновича и Васильковского проголосовали 304 и 292 нардепа соответственно.

Железняк напомнил, что президент Владимир Зеленский лишил их гражданства указом от 18 июля. 

Таким образом, в парламенте IX созыва осталось 417 нардепов. 

Рабинович был сопредседателем запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ, накануне полномасштабного вторжения России он покинул Украину. Васильковский был членом фракции Слуга народа, а также главой подкомитета по вопросам морского транспорта Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры. 

Читайте также: Зеленский ответил на петицию о запрете предоставления гражданства Невзорову 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
верховная рада гражданство вадим рабинович Ярослав Железняк игорь васильковский
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 