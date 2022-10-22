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Работаем над индивидуальными санкциями против всех российских пропагандистов – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2022, 22:54
Работаем над индивидуальными санкциями против всех российских пропагандистов – Зеленский - Фото
Володимир Зеленський (Фото - Офіс президента)

Международная рабочая группа по санкциям против России подготовила дорожную карту индивидуальных санкций против всех, кто причастен к распространению нарративов, без которых российский террор невозможен. Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

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"Готовим почву для того, чтобы распространить мировую санкционную политику на всех российских пропагандистов, так называемых лидеров мнений и представителей шоу-бизнеса, поддерживающих или оправдывающих террор", – сказал он.

Президент сообщил, что международная рабочая группа по санкциям против России, которую возглавляют Майкл Макфол и Андрей Ермак, подготовила дорожную карту индивидуальных санкций – "базовый перечень всех тех, кто причастен к распространению нарративов, без которых российский террор невозможен".

"Должны четко оценивать такую "информационно-эмоциональную" составляющую террора: российская армия проигрывает и отступает на поле боя, а потому результаты террора против нашего гражданского населения и инфраструктуры представляются российской пропагандой как заменитель военных побед", – отметил Зеленский.

Он также напомнил, что разные российские информационщики и звезды вовлечены в оправдание преступной попытки аннексии украинской территории и мобилизации на войну против Украины.

"Совершенно все такие лица должны получить полный пакет индивидуальных санкций, чтобы вообще ничего не могли делать в мире. Работаем над этим", – сказал президент.

  • 17 октября Министерство иностранных дел Канады объявило о введении дополнительных санкций против России в ответ на ее вторжение в Украину и попытку аннексии украинских территорий. В список попали пропагандисты и звезды шоу-бизнеса, поддерживающие агрессию РФ.

Читайте также: Исследователи обнародовали отчет о российской пропаганде в Википедии

Вадим Ребрина
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Россия санкции пропаганда
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