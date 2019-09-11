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Рада: конфликт между Арьевым и Разумковым вокруг ПАСЕ разрешился

Рада: конфликт между Арьевым и Разумковым вокруг ПАСЕ разрешился - Фото
Богдан Яременко (Фото: Богдан Яременко/Facebook)
11.09.2019, 10:25

Спикер подписал депутату командировку на заседание комитета ПАСЕ, где рассмотрят доклад о ситуации крымских татар в оккупации

Руководство парламента и делегация Верховной Рады VIII созыва в ПАСЕ согласовали позиции, делегация отправится на заседание комитета ПАСЕ, где будет рассмотрен доклад о нарушении прав крымских татар в оккупированном Крыму. Об этом сообщил депутат от фракции Слуга народа и глава комитета по вопросам иностранных дел Богдан Яременко в Facebook.

Вчера стало известно, что глава делегации Рады в ПАСЕ, депутат Владимир Арьев, в комментарии Европейской правде обвинил спикера парламента Дмитрия Разумкова в том, что тот блокирует поездку Арьева и депутатов  Мустафы Джемилева и Андрея Лопушанского на заседание комитета ПАСЕ по вопросам равенства и недискриминации 2 октября, где должен рассматриваться доклад "Ситуация крымских татар" швейцарского докладчика Мануэля Торнаре. По словам Арьева, Разумков не подписывал командировку.

Яременко подтвердил, что, действительно, до формирования новой делегации парламента, Раду в ПАСЕ имеет право представлять делегация предыдущего созыва. По его словам, Разумков не подписывал командировку, поскольку "нужно было убедиться, что государство Украина, ее "старая делегация" и "новая" Верховная Рада одинаково оценивают документ, который будет обговариваться в комиссии".

Яременко намекнул, что в текстах, которые будут обсуждаться в ПАСЕ, появились некие "угрозы, которые заметили профессионалы", что вызвало необходимость консультаций. По его словам, все позиции с Арьевым уже согласованы, документы на командировку подписаны.

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пасе владимир арьев Дмитрий Разумков
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