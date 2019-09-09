Яременко: Минские соглашения - позорные, будем трансформировать

Богдан Яременко (Фото: Богдан Яременко/Facebook)

Украина не может отказаться от выполнения минских соглашений, но может попытаться изменить их трактовку. Об этом заявил депутат из фракции Слуга народа и глава комитета Верховной Рады по внешней политике Богдан Яременко в интервью ТСН.

"Я думаю, что мы пойдем путем трансформации - на каких этапах в корне изменить трактовку и понимание способа выполнения минских договоренностей", - заявил он.

Яременко считает, что от минских соглашений невозможно отказаться, но даже Россия, настаивающая на их выполнении, рассматривает отвод войск и "формулу Штайнмайера", которые уже являются пересмотром договоренностей.

"С моей точки зрения это договоренности, которые являются частичной капитуляцией нашего государства. Это позорные договоренности, они не принесли нам мир", - заявил Яременко.

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