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Яременко: Минские соглашения - позорные, будем трансформировать

Яременко: Минские соглашения - позорные, будем трансформировать - Фото
Богдан Яременко (Фото: Богдан Яременко/Facebook)
09.09.2019, 13:44

Депутат от Слуги народа заявил, что минские соглашения не принесли Украине мира

Украина не может отказаться от выполнения минских соглашений, но может попытаться изменить их трактовку. Об этом заявил депутат из фракции Слуга народа и глава комитета Верховной Рады по внешней политике Богдан Яременко в интервью ТСН.

"Я думаю, что мы пойдем путем трансформации - на каких этапах в корне изменить трактовку и понимание способа выполнения минских договоренностей", - заявил он.

Яременко считает, что от минских соглашений невозможно отказаться, но даже Россия, настаивающая на их выполнении, рассматривает отвод войск и "формулу Штайнмайера", которые уже являются пересмотром договоренностей.

"С моей точки зрения это договоренности, которые являются частичной капитуляцией нашего государства. Это позорные договоренности, они не принесли нам мир", - заявил Яременко.

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