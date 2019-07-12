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12.07.2019, 12:55

Рада не отменила голосование за Избирательный кодекс: только 2 за

Рада не отменила голосование за Избирательный кодекс: только 2 за - Фото
Фото: president.gov.ua

Парламент отказался отменить голосование за новый Избирательный кодекс

Верховная Рада отклонила проект постановления, который предлагал отменить решение парламента о принятии Избирательного кодекса с открытыми списками. За проект постановления N3112-1 проголосовали 2 депутата, против - 38.

Проект постановления, который блокирует подписание проекта Избирательного кодекса, подали в Верховную Раду представители депутатской группы партии Відродження Валерий Писаренко и Дмитрий Святаш.

Вчера, 11 июля, Верховная Рада приняла новый избирательный кодекс с открытыми списками и проходным барьером на уровне 5%: за это проголосовали 230 народных депутатов.

Представитель президента Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что новый Избирательный кодекс был вынесен с нарушением регламента. По его словам, перед принятием и народные депутаты не ознакомились с текстом. Стефанчук уточнил, что ему неизвестно, будет ли президент подписывать принятый документ.

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Теги: выборы
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