Рада опубликовала календарь работы первых пяти месяцев: фото

Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Верховная Рада обнародовала календарь первых пяти месяцев работы, начиная с сентября 2019 года и заканчивая январем 2020 года. Об этом свидетельствуют данные с сайта Рады.

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Согласно обнародованному графику, следующее заседание Рады состоится уже 3 сентября. После этого парламент будет заседать неделями: в сентябре - 2 недели, в октябре 3, в ноябре - 1, в декабре - 2 и в январе 2020 года - 2 недели.

Также народные избранники будут иметь возможность поработать с избирателями - для этого каждый из них имеет по одной неделе в месяце.

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