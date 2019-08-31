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Рада опубликовала календарь работы первых пяти месяцев: фото

Рада опубликовала календарь работы первых пяти месяцев: фото - Фото
Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
31.08.2019, 07:15

Первое заседание Верховной Рады IX созыва прошло 29 сентября 2019 года

Верховная Рада обнародовала календарь первых пяти месяцев работы, начиная с сентября 2019 года и заканчивая январем 2020 года. Об этом свидетельствуют данные с сайта Рады

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Согласно обнародованному графику, следующее заседание Рады состоится уже 3 сентября. После этого парламент будет заседать неделями: в сентябре - 2 недели, в октябре 3, в ноябре - 1, в декабре - 2 и в январе 2020 года - 2 недели. 

Также народные избранники будут иметь возможность поработать с избирателями - для этого каждый из них имеет по одной неделе в месяце. 

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