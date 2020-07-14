Рада отправила на доработку законопроект, который позволит уволить главу НАБУ
14.07.2020, 16:52
Верховная Рада (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
Законопроект №3133 вернули на доработку в комитет
Верховная Рада отправила на доработку в комитет законопроект №3133, который сделает возможным увольнение главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. За соответствующее решение проголосовали 284 нардепа.
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Один из авторов законопроекта Дмитрий Лубинец (группа За будущее) попросил спикера Дмитрия Разумкова поставить на голосование предложение направить документ в комитет для подготовки на повторное первое чтение.
После успешного голосования внеочередное заседание Рады было объявлено закрытым. В общей сложности оно продлилось около трех минут.
Согласно положениям законопроекта, директором НАБУ нельзя назначить человека, виновного в коррупции (включая админправонарушение). Если судом доказана вина действующего директора - он подлежит увольнению.
Если законопроект примут, то Рада может уволить Сытника, которого суд признал виновным в коррупционном админправонарушении. Согласно закону о НАБУ, чтобы отправить чиновника в отставку, необходимо собрать 150 подписей депутатов для включения постановления в повестку дня и 226 голосов "за" в сессионном зале.
Инициатором сбора 155 подписей для включения законопроекта №3133 в повестку дня был нардеп Слуги народа Александр Дубинский, о чем он сообщал в Telegram.
СПРАВКА. Сейчас закон позволяет нардепам отправить руководителя НАБУ в отставку, если доказана его вина в уголовном деле. Полный перечень оснований для увольнения можно посмотреть в ст. 6 Закона о НАБУ.
- 10 февраля 2020 года сообщалось, что под проектом постановления об увольнении Сытника подписалось 216 депутатов.
- 28 апреля комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять законопроект №3133, позволяющий уволить Сытника за его коррупционное админправонарушение.
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