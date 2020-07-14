UA

Рада отправила на доработку законопроект, который позволит уволить главу НАБУ

14.07.2020, 16:52
Рада отправила на доработку законопроект, который позволит уволить главу НАБУ - Фото
Верховная Рада (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Законопроект №3133 вернули на доработку в комитет

Верховная Рада отправила на доработку в комитет законопроект №3133, который сделает возможным увольнение главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. За соответствующее решение проголосовали 284 нардепа.
Один из авторов законопроекта Дмитрий Лубинец (группа За будущее) попросил спикера Дмитрия Разумкова поставить на голосование предложение направить документ в комитет для подготовки на повторное первое чтение.
После успешного голосования внеочередное заседание Рады было объявлено закрытым. В общей сложности оно продлилось около трех минут.
Согласно положениям законопроекта, директором НАБУ нельзя назначить человека, виновного в коррупции (включая админправонарушение). Если судом доказана вина действующего директора - он подлежит увольнению.

Если законопроект примут, то Рада может уволить Сытника, которого суд признал виновным в коррупционном админправонарушении. Согласно закону о НАБУ, чтобы отправить чиновника в отставку, необходимо собрать 150 подписей депутатов для включения постановления в повестку дня и 226 голосов "за" в сессионном зале.

Инициатором сбора 155 подписей для включения законопроекта №3133 в повестку дня был нардеп Слуги народа Александр Дубинский, о чем он сообщал в Telegram.

СПРАВКА. Сейчас закон позволяет нардепам отправить руководителя НАБУ в отставку, если доказана его вина в уголовном деле. Полный перечень оснований для увольнения можно посмотреть в ст. 6 Закона о НАБУ.
  • 10 февраля 2020 года сообщалось, что под проектом постановления об увольнении Сытника подписалось 216 депутатов.
  • 28 апреля комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять законопроект №3133, позволяющий уволить Сытника за его коррупционное админправонарушение.

Читайте также: В центре противодействия коррупции утверждают, что виновность в админнарушении не является основанием для увольнения директора НАБУ

Наталия Софиенко, Юрий Смирнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
набу рада законопроект

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Собаче офісне життя

Собаче офісне життя
 