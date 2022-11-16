Верховная Рада переименовала город Новоград-Волынский в Звягель, а Новоград-Волынский район Житомирской области в Звягельский район. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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В 1793 году город, который до того около 10 веков назывался Звягель, перешел в состав Российской империи. Указом русской императрицы Екатерины II 5 июля 1795 г город переименовали и Звягель стал "Новым градом на Волыни" – Новоградом-Волынским.

17 июня 2022 года городской совет Новограда-Волынского поддержал решение вернуть городу историческое название Звягель.







Вадим Ребрина

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