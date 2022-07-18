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Рада поддержала в первом чтении освобождение от мобилизации родственников погибших в бою

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2022, 16:38
Рада поддержала в первом чтении освобождение от мобилизации родственников погибших в бою - Фото
Военный шеврон с малым гербом Украины (Фото - depositphotos.com)

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об освобождении от мобилизации родственников погибших в бою защитников Украины. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

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Законопроект о расширении перечня лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации, за основу поддержали 298 нардепов.

Также депутаты проголосовали за подготовку ко второму чтению по сокращенной процедуре (до семи дней на правки).

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 23 об отсрочке от призыва – добавить в список лиц, не подлежащих мобилизации, женщин и мужчин, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дедушка, бабушка, брат или сестра) погибли или пропали без вести, защищая Украину от российских оккупантов.

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Оксана Житнюк
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