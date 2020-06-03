Рада поддержала законопроект, который позволит украинцам менять отчество

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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2450 о праве сменить отчество.

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"За" проголосовали 247 нардепов, "против" - 42, "воздержались" - 42.

Авторы законопроекта предлагают внести в Гражданский и Семейный кодексы дополнения, которые позволят украинцам по своему усмотрению менять отчество с 16 лет, с 14 лет - с согласия родителей.

Изменения в законодательство были разработаны, чтобы выполнить решение Европейского суда по правам человека в деле "Гарнага против Украины", в котором установлено нарушение ст. 8 Конвенции по защите прав человека и основных свобод из-за невозможности сменить отчество по действующим законам.

Законопроект направлен на подготовку ко второму чтению.

19 ноября законопроект №2450 был внесен в Верховную Раду.