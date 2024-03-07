Рада предлагает вернуть журналистов в парламент. LIGA.net узнала, что думают нардепы

LIGA.net спросила пятерых нардепов, что они думают по поводу открытой работы медиа в кулуарах Рады. Большинство – за

Верховная Рада (Фото: пресс-служба парламента)

В Верховной Раде рассматривают возможность возвращения в кулуары парламента журналистов. Об этом заявил глава комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в интервью Детектору медиа. LIGA.net пообщалась с народными депутатами и узнала, что они полностью поддерживают подобную инициативу.

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По словам Юрчишина, в обществе есть запрос на возвращение журналистов в Верховную Раду для более оперативного и эффективного освещения ее работы.

В то же время глава парламента Руслан Стефанчук в конце февраля заявил, что доступ журналистов к заседаниям и кулуарам Верховной Рады не могут восстановить, поскольку нет возможности обеспечить укрытие для всех желающих.

LIGA.net спросила у нардепов от разных фракций, как они относятся к возобновлению присутствия медийщиков в парламенте.

Нардеп от Слуги народа Федор Вениславский заявил: "Я за предложение вернуть – с некоторыми оговорками по обеспечению безопасности: без прямой трансляции и по количеству – чтобы успеть в бомбоубежище".

Нардеп от этой же фракции Юлия Яцик заявила, что поддерживает инициативу.

"Считаю, что публичность работы Рады – один из ключевых предохранителей от принятия бестолковых, неконституционных и антинародных законопроектов", – высказалась она.

Никита Потураев, являющийся главой комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, говорит, что в целом относится к предложению положительно, но не без учета важных вопросов. Речь идет о переаккредитации, безопасности и тому подобном.

Соломия Бобровская из Голоса заявила: "Очень за! Пора прекратить прикрывать военным положением заседание ВРУ и срежиссированный парламентаризм и открыть доступ журналистов! Уже нечего прятать, пора работать. Но знаю, что не дают доступ, потому что вроде бы нет места для укрытия. Думаю, компромисс можно было бы отыскать".

Ее однопартиец Юлия Клименко отметила, что "отсутствие свободы слова – это в целом плохо".

"Пришло время, чтобы граждане видели открыто, что происходит в зале ВР и что обсуждается и как, потому что большинство думает, что ВР вообще не работает. Марафон никто уже не смотрит, и украинцы получают информацию из Telegram-каналов, которая часто искажена. И манипулятивна", – резюмировала она.

В конце 2023 года против декабря 2022 года среди украинцев возросла критика органов власти, говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии. Доля доверяющих Верховной Раде снизилась с 35% до 15%, а доля не доверяющих – выросла с 34% до 61%.

Глава партии Слуга народа Елена Шуляк, продолжая эту тему, считает, что доверие к президенту Владимиру Зеленскому падает из-за того, что в условиях войны властям приходится делать "не только то, что нравится абсолютному большинству", но "бегать за рейтингами" не нужно.

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