Рада пропонує повернути журналістів до парламенту. LIGA.net дізналася, що думають нардепи

LIGA.net запитала у п'ятьох нардепів, що вони думають з приводу відкритої роботи медіа в кулуарах Ради. Більшість – за

Верховна Рада (Фото: пресслужба парламенту)

У Верховній Раді розглядають можливість повернення до кулуарів парламенту журналістів. Про це заявив голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин в інтерв'ю Детектору медіа. LIGA.net поспілкувалася з народними депутатами та дізналася, що вони цілком підтримують таку ініціативу.

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За словами Юрчишина, в суспільстві є запит на повернення журналістів до Верховної Ради для більш оперативного та ефективного висвітлення її роботи.

Водночас голова парламенту Руслан Стефанчук наприкінці лютого заявив, що доступ журналістів до засідань та кулуарів Верховної Ради не можуть відновити, оскільки немає можливості забезпечити укриття для всіх охочих.

LIGA.net запитала у нардепів від різних фракцій, як вони ставляться до відновлення присутності медійників у парламенті.

Нардеп від Слуги народу Федір Веніславський заявив: "Я за пропозицію повернути – з деякими застереженнями щодо забезпечення безпеки: без прямої трансляції і за кількістю – щоб встигнути в бомбосховище".

Нардеп від цієї ж фракції Юлія Яцик також заявила, що підтримує ініціативу.

"Вважаю, що публічність роботи Ради – один з ключових запобіжників від прийняття недолугих, неконституційних та антинародних законопроєктів", – висловилась вона.

Микита Потураєв, який є головою комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, каже, що в цілому ставиться до пропозиції позитивно, але не без урахування важливих питань. Йдеться про переакредитацію, безпеку та таке інше.

Соломія Бобровська з Голосу заявила: "Дуже за! Пора припинити прикривати воєнним станом засідання ВРУ і зрежисований парламентаризм і відкрити доступ журналістів! Вже нема що ховати, пора працювати. Але знаю, що не дають доступ, бо начебто нема достатньо місця для сховку. Думаю, компроміс можна було б найти".

Її однопартійниця Юлія Клименко зазначила, що "відсутність свободи слова – це в цілому погано".

"Прийшов час, щоб громадяни бачили відкрито, що відбувається в залі ВР і що обговорюється і як, бо більшість думає, що ВР взагалі не працює. Марафон ніхто вже не дивиться, і українці отримують інформацію з Telegram-каналів, яка часто спотворена. І маніпулятивна", – резюмувала вона.

Наприкінці 2023 року проти грудня 2022 року серед українців зросла критика органів влади, йдеться в результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології. Частка тих, хто довіряє Верховній Раді, знизилася з 35% до 15%, а частка тих, хто не довіряє, – зросла з 34% до 61%.

Очільниця партії Слуга народу Олена Шуляк, продовжуючи цю тему, вважає, що довіра до президента Володимира Зеленського падає через те, що в умовах війни владі доводиться робити "не тільки те, що подобається абсолютній більшості", але "бігати за рейтингами" не потрібно.

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