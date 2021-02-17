Рада предварительно одобрила легализацию частных детективов
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о частной детективной деятельности.
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"За" проголосовали 334 нардепа, "против" – 1, "воздержались" – 9.
Против голосовала нардеп из фракции Голос Александра Устинова.
Целью законопроекта является законодательное регулирование частной детективной деятельности как одного из путей обеспечения защиты законных прав и интересов граждан и субъектов хозяйствования, говорится в сопроводительной записке к документу.
Законопроект регламентирует:
– сферу частной детективной деятельности, в том числе виды детективных услуг и субъектов, их предоставляющих;
– квалификационные требования к частным детективам;
– основные права и обязанности частных детективов, в том числе защиту прав заказчиков детективных услуг;
– государственный и общественный контроль за частной детективной деятельность.
- В июне 2020 года профильный комитет рекомендовал Раде легализовать частных детективов.
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