Рада предварительно одобрила легализацию частных детективов

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о частной детективной деятельности.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"За" проголосовали 334 нардепа, "против" – 1, "воздержались" – 9.

Против голосовала нардеп из фракции Голос Александра Устинова.

Целью законопроекта является законодательное регулирование частной детективной деятельности как одного из путей обеспечения защиты законных прав и интересов граждан и субъектов хозяйствования, говорится в сопроводительной записке к документу.

Законопроект регламентирует:

– сферу частной детективной деятельности, в том числе виды детективных услуг и субъектов, их предоставляющих;

– квалификационные требования к частным детективам;

– основные права и обязанности частных детективов, в том числе защиту прав заказчиков детективных услуг;

– государственный и общественный контроль за частной детективной деятельность.

В июне 2020 года профильный комитет рекомендовал Раде легализовать частных детективов.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.