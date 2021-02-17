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Рада предварительно одобрила легализацию частных детективов

17.02.2021, 13:30
Рада предварительно одобрила легализацию частных детективов - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о частной детективной деятельности.

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"За" проголосовали 334 нардепа, "против" – 1, "воздержались" – 9.

Против голосовала нардеп из фракции Голос Александра Устинова.

Целью законопроекта является законодательное регулирование частной детективной деятельности как одного из путей обеспечения защиты законных прав и интересов граждан и субъектов хозяйствования, говорится в сопроводительной записке к документу.

Законопроект регламентирует:

– сферу частной детективной деятельности, в том числе виды детективных услуг и субъектов, их предоставляющих;

– квалификационные требования к частным детективам;

– основные права и обязанности частных детективов, в том числе защиту прав заказчиков детективных услуг;

– государственный и общественный контроль за частной детективной деятельность.

Денис Юдин
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верховная рада частные детективы
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