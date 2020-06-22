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Раде рекомендуют легализовать частных детективов

Раде рекомендуют легализовать частных детективов - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
22.06.2020, 14:44

На законодательном уровне детективная деятельность в Украине до сих пор не определена

Верховной Раде рекомендуют легализовать деятельность частных детективов. Такое решение принял комитет по вопросам правоохранительной деятельности, сообщает пресс-служба парламента.

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Члены комитета рассмотрели законопроект №3010 и альтернативный ему №3010-1, которые должны урегулировать частную детективную практику.

"В Украине этот вид услуг на законодательном уровне до сих пор не определен. Вместе с тем детективная деятельность указана в КВЭД-2010 как один из видов хозяйственной деятельности. Поэтому принятие проекта позволит на законодательном уровне поставить такой вид деятельности под надлежащий контроль государства", - указано в сообщении.

Закон №3010 предлагает:

  • определить виды детективных услуг и субъектов их предоставления;
  • квалификационные требования к частным детективам;
  • основные права и обязанности субъектов частной детективной деятельности, в том числе правовые механизмы защиты интересов заказчиков детективных услуг.

Комитет рекомендовал Раде принять за основу законопроект №3010, а законопроект №3010-1 - отклонить.

Наталия Софиенко
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