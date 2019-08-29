Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Рада примет закон о снятии неприкосновенности в редакции БПП

Рада примет закон о снятии неприкосновенности в редакции БПП - Фото
Руслан Стефанчук (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
29.08.2019, 12:41

Это единственный законопроект, который имеет основания перейти новому созыву Рады от предыдущего, заявил представитель президента в парламенте

Верховная Рада примет сегодня один законопроект, о снятии депутатской неприкосновенности. Об этом рассказал журналистам представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

По его словам, речь идет о законопроекте, внесенном фракцией БПП и пятым президентом Петром Порошенко в Верховную Раду предыдущего созыва.

При этом Стефанчук заявил, что Комитет по вопросам правовой политики и правосудия Рады предыдущего созыва, рассматривавший этот законопроект, не подписал представление о его переходе в новую Верховную Раду.

"Для нас это нонсенс, и мы вчера обращались к господину Князевичу и к главе Верховной Рады господину Парубию, что это политическое шулерство, когда партия, которая инициирует законопроект, создает какие-то бюрократические козни, чтобы этот законопроект не перешел к новому созыву Верховной Рады", - заявил Стефанчук.

Он сообщил, что существует достаточно оснований для внесения этого законопроекта на голосование и заявил, что фракция Слуга народа поддержит его.

Читайте также: Хроника первого дня новой Верховной Рады: все важные события

Напишите нам
снятие неприкосновенности Руслан Стефанчук
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 