Рада примет закон о снятии неприкосновенности в редакции БПП

Руслан Стефанчук (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Верховная Рада примет сегодня один законопроект, о снятии депутатской неприкосновенности. Об этом рассказал журналистам представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

По его словам, речь идет о законопроекте, внесенном фракцией БПП и пятым президентом Петром Порошенко в Верховную Раду предыдущего созыва.

При этом Стефанчук заявил, что Комитет по вопросам правовой политики и правосудия Рады предыдущего созыва, рассматривавший этот законопроект, не подписал представление о его переходе в новую Верховную Раду.

"Для нас это нонсенс, и мы вчера обращались к господину Князевичу и к главе Верховной Рады господину Парубию, что это политическое шулерство, когда партия, которая инициирует законопроект, создает какие-то бюрократические козни, чтобы этот законопроект не перешел к новому созыву Верховной Рады", - заявил Стефанчук.

Он сообщил, что существует достаточно оснований для внесения этого законопроекта на голосование и заявил, что фракция Слуга народа поддержит его.

Сегодня Верховная Рада IX созыва начала работу, депутаты принесли торжественную присягу.

Сегодня также представитель СН рассказал о кандидатуре премьер-министра и судьбе коалиции.

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