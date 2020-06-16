Рада приняла закон о лицах без гражданства: они смогут легально жить в Украине

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2335 о признании лицом без гражданства.
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"За" проголосовал 331 нардеп, "против" - 20, "воздержались" - 12.
Против законопроекта голосовали депутаты из фракции ОПЗЖ.
Принятый закон создает процедуру признания лицом без гражданства. Это позволит получившим такой статус в дальнейшем законно находиться на территории Украины, получить вид на временное проживание и свидетельство лица без гражданства для выезда за границу, а при условии проживания в Украине в таком статусе в течение двух лет - получить разрешение на иммиграцию и вид на постоянное жительство.
Также вносятся изменения в законодательство, которые позволят лицам без гражданства легально работать.
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