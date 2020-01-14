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Рада приняла заявление о сбитом Ираном украинском лайнере

Рада приняла заявление о сбитом Ираном украинском лайнере - Фото
Кабина пилотов сбитого в Иране Boeing (Фото: пресс-служба президента/Facebook)
14.01.2020, 17:35

Депутаты потребовали от Ирана признать ответственность, наказать виновных и выплатить компенсации

Верховная Рада возложила полную ответственность за катастрофу украинского Boeing 737 в Тегеране на Иран.

За проголосовали 368 депутатов.

Парламент требует от Ирана обеспечить прозрачное расследование и призывает иностранные государства выработать на основании его результатов ряд правил, которые позволят избежать подобных трагедий в будущем.

"Трагедия, произошедшая в небе над Тегераном, привлекла внимание к имеющимся системных проблем в организации авиадвижения гражданских самолетов над территорией Исламской Республики Иран, которые требуют тщательного изучения и решения", - отмечается в заявлении.

Вчера на заседании комитета по внешней политике сопредседатель фракции Европейская солидарность Ирина Геращенко и лидер партии Голос Святослав Вакарчук потребовали внести в заявление призыв к органам госвласти профессионально, полно и своевременно информировать общество о результатах расследования. Они заявили о наличии коммуникационных проблем между государством и обществом во время освещения действий Украины в связи с трагедией. В Слуге народа, у которой большинство в комитете, критику действий власти не поддержали, но призыв к госорганам о полном информировании общества о расследовании в итоговый текст документа вошел.

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верховная рада Иран авиакатастрофа мау
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