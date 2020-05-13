Рада провалила обращение о попытках России присвоить победу во Второй мировой

Верховная Рада не смогла принять обращение к парламентам других стран о праздновании 75-летия завершения Второй мировой войны.
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"За" проголосовали только 200 нардепов при необходимых 226, "против" - 34, "воздержались" - 43.
Голосование по фракциям:
В обращении, в частности, был призыв к иностранным парламентам противодействовать любым попыткам присвоить общую победу в войне, особенно с целью оправдания нынешней агрессивной политики России и нарушения с ее стороны международного права и прав человека как внутри самой РФ, так и на временно оккупированных территориях государств в Европе, в том числе - Украины.
Также в обращении отмечалось, что Вторая мировая война началась в результате сговора двух тоталитарных режимов (Пакта Молотова-Риббентропа).
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