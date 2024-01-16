Рада разблокировала подписание закона о медицинском каннабисе

Попытка фракции Батькивщина во главе с народным депутатом Тимошенко заблокировать подписание закона об обороте каннабиса не получила результата

Медицинский каннабис (Фото: EPA/ ABIR SULTAN)

Верховная Рада разблокировала подписание закона, регулирующего обращение каннабиса в медицинской, промышленной и научной деятельности, несмотря на попытку фракции Батькивщина блокировать решение парламента. Об этом стало известно из проекта постановления.

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Согласно опубликованной информации, 25 депутатов поддержали проект постановления об отмене решения Верховной Рады о принятии во втором чтении и в целом проекта закона "О регулировании оборота растений рода конопли", против были девять депутатов, воздержались – 36, не голосовали – 179.

22 января народные депутаты Юлия Тимошенко, Сергей Тарута, Алексей Кучеренко, Георгий Немыря, Сергей Евтушок и Валерий Дубиль инициировали проект постановления №7457-П с требованием отмены решения Рады о принятии во втором чтении и в целом закона о медицинском каннабисе.

Согласно регламенту Верховной Рады, регистрация такого проекта постановления означает, что глава парламента не может передать на подпись президенту этот закон, пока Рада не проголосует против предложения Батькивщины об отмене решения парламента.

Тогда же Тимошенко написала, что "верит, что следующий созыв Верховной Рады отменит не только легитимизацию наркотиков, но и все другие законы против национальных интересов и основ существования Украины".

21 декабря 2023 года Верховная Рада рассмотрела во втором чтении законопроект о регулировании обращения медицинского каннабиса в Украине. Принятие закона поддержали 248 депутатов.

При представлении законопроекта в Верховной Раде было отмечено, что он регулирует обращение каннабиса только в медицинской, промышленной и научной деятельности, а распространение марихуаны для рекреационного потребления по-прежнему будет считаться преступлением.

Тогда же стало известно, что фракция партии Батькивщина хочет обратиться в Конституционный суд с требованием отменить результаты парламентского голосования по законопроекту о медицинском каннабисе.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что закон о легализации медицинского каннабиса вскоре будет подписан, несмотря на попытку Батькивщины блокировать решение парламента.

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