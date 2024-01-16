Рада розблокувала підписання закону про медичний канабіс

Спроба фракції Батьківщина на чолі з народною депутаткою Юлією Тимошенко заблокувати підписання закону щодо обігу медичного канабісу не отримала результату

Медичний канабіс (Фото: EPA/ ABIR SULTAN)

Верховна Рада розблокувала підписання закону, який регулює обіг канабісу в медичній, промисловій і науковій діяльності, попри спробу фракції Батьківщина блокувати рішення парламенту. Про це стало відомо з проєкту постанови.

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Відповідно до опублікованої інформації, 25 депутатів підтримали проєкт постанови про скасування рішення Верховної Ради про прийняття у другому читанні та в цілому проєкту закону "Про регулювання обігу рослин роду коноплі", проти були дев'ятеро депутатів, утримались – 36, не голосували – 179.

22 січня народні депутати Юлія Тимошенко, Сергій Тарута, Олексій Кучеренко, Георгій Немиря, Сергій Євтушок та Валерій Дубіль ініціювали проєкт постанови №7457-П з вимогою скасування рішення Ради про ухвалення у другому читанні та в цілому закону про медичний канабіс.

Відповідно до регламенту Верховної Ради, реєстрація такого проєкту постанови означає, що голова парламенту не може передати на підпис президенту цей закон, допоки Рада не проголосує проти пропозиції Батьківщини про скасування рішення парламенту.

Тоді ж Тимошенко написала, що "вірить, що наступне скликання Верховної Ради скасує не лише легітимізацію наркотиків, а й всі інші закони проти національних інтересів та засад існування України".

21 грудня 2023 року Верховна Рада розглянула у другому читанні законопроєкт щодо регулювання обігу медичного канабісу в Україні. Ухвалення закону підтримали 248 депутатів.

Під час подання законопроєкту у Верховній Раді було наголошено на тому, що він регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності, а розповсюдження марихуани для рекреаційного споживання як і раніше вважатиметься злочином.

Тоді ж стало відомо, що фракція партії Батьківщина хоче звернутися до Конституційного суду з вимогою скасувати результати парламентського голосування щодо законопроєкту про медичний канабіс.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що закон про легалізацію медичного канабісу невдовзі буде підписано, попри спробу Батьківщини блокувати рішення парламенту.

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