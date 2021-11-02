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Рада сделала первый шаг к упрощению получения гражданства защитниками Украины

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2021, 17:22
Рада сделала первый шаг к упрощению получения гражданства защитниками Украины - Фото
Верховная Рада (Фото: ЕРА)

Законопроект №5630 об упрощении получения гражданства Украины для тех, кто защищал ее неприкосновенность и территориальную целостность, принят Верховной Радой в первом чтении на внеочередном заседании парламента. Трансляцию заседания вел телеканал Рада.

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"За" проголосовали 302 нардепа, "против" – 0, "воздержались" – 4.

Законопроект поддержали все фракции и группы Рады, кроме ОПЗЖ.

Рада также поддержала предложение подготовить законопроект ко второму чтению по ускоренной процедуре.

Законопроект предполагает, что ряду категорий иностранцев будет достаточно подать декларацию об отказе от иностранного гражданства. Такая возможность будет предоставлена:

1) тем, кто является гражданами страны-агрессора или страны-оккупанта и подвергались там преследованиям за политические убеждения;

2) тем, кто в установленном законодательством порядке проходил или проходит военную службу по контракту в ВСУ;

3) тем, кто проходит военную службу в ВСУ и награждены госнаградой;

4) тем, у кого есть выдающиеся заслуги перед Украиной, в том числе, если они участвовали в АТО;

5) тем, принятие кого в гражданство Украины составляет государственный интерес;

6) тем, кто перечислен в части 20 статьи 4 закона о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства.

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Денис Юдин
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верховная рада гражданство защитник
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