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Рада в локдауне: повестка не утверждена. Чем сегодня займутся нардепы

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2021, 09:32
Рада в локдауне: повестка не утверждена. Чем сегодня займутся нардепы - Фото
Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Верховная Рада не смогла утвердить повестку дня на неделю, сегодня парламент будет заслушивать отчеты временных следственных комиссий и обсуждать вопросы ратификаций. Об этом в Telegram сообщил глава фракции Голос Ярослав Железняк.

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"Сидим дальше в парламентском локдауне. Согласительный совет не собрался, повестки недели нет. Так что сегодня целый день будем слушать отчеты ТСК, ратификации и изменения границ населенных пунктов", – написал Железняк.

Рада в локдауне: повестка не утверждена. Чем сегодня займутся нардепы
Денис Юдин
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верховная рада повестка дня Ярослав Железняк
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