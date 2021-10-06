Рада в локдауне: повестка не утверждена. Чем сегодня займутся нардепы

Верховная Рада не смогла утвердить повестку дня на неделю, сегодня парламент будет заслушивать отчеты временных следственных комиссий и обсуждать вопросы ратификаций. Об этом в Telegram сообщил глава фракции Голос Ярослав Железняк.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Сидим дальше в парламентском локдауне. Согласительный совет не собрался, повестки недели нет. Так что сегодня целый день будем слушать отчеты ТСК, ратификации и изменения границ населенных пунктов", – написал Железняк.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.