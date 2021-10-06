Рада в локдауне: повестка не утверждена. Чем сегодня займутся нардепы
06.10.2021, 09:32
Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
Верховная Рада не смогла утвердить повестку дня на неделю, сегодня парламент будет заслушивать отчеты временных следственных комиссий и обсуждать вопросы ратификаций. Об этом в Telegram сообщил глава фракции Голос Ярослав Железняк.
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"Сидим дальше в парламентском локдауне. Согласительный совет не собрался, повестки недели нет. Так что сегодня целый день будем слушать отчеты ТСК, ратификации и изменения границ населенных пунктов", – написал Железняк.
- 4 октября 2021 года на согласительном совете Рады не была утверждена повестка парламента на неделю: спикер Дмитрий Разуков отказался выносить на голосование предложения по повестке от фракции Слуга народа, представитель фракции Александр Корниенко, в свою очередь, не проголосовал за утверждение повестки, предложенной аппаратом Рады.
- Вчера, 5 октября, Рада отстранила спикера Дмитрия Разумкова от ведения заседаний и назначила рассмотрение вопроса о его отставке на четверг, 7 октября.
- Первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук был вынужден закрыть заседание Рады из-за отсутствия повестки.
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