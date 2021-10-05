Рада досрочно закрыла заседание: нет утвержденной повестки

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук закрыл заседание парламента, поскольку не была утверждена его повестка.

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Стефанчук подчеркнул, что согласительный совет не утвердил вчера, 4 октября, повестку Рады. Три фракции и депутатские группы парламента обратились к спикеру Рады с предложением незамедлительно собрать согласительный совет и все-таки определиться с повесткой, рассказал Стефанчук.

"А поскольку повестка не утверждена, я как председательствующий вынужден объявить закрытым пленарное заседание Верховной Рады Ураины", – заявил первый вице-спикер.

Стефанчук выразил надежду, что согласительный совет в ближайшее время утвердит повестку и завтра Рада продолжит работать в соответствии с регламентом.

Сегодня, 5 октября 2021 года, Рада отстранила спикера Дмитрия Разумкова от ведения заседаний и назначила рассмотрение вопроса о его отставке на четверг, 7 октября.

Денис Юдин

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