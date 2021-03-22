Рада вынесла на общественное обсуждение законопроект о местном референдуме: что предлагают
Законопроект о местном референдуме вынесен Верховной Радой на общественное обсуждение. Документ опубликован на сайте парламента.
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Обсуждение продлится до 11 апреля 2021 года.
Законопроект определяет местный референдум как способ решения территориальной громадой вопросов местного значения.
Предметом местного референдума могут стать:
– выражение недоверия местному совету, сельскому или городскому голове;
– отмена нормативно-правовых актов органов местного самоуправления или их отдельных положений;
– утверждение устава территориальной громады или изменений в нем;
– утверждение программ развития территориальной громады или изменений в ней;
– другие вопросы местного значения, отнесенные к ведению территориальной громады, ее органов и должностных лиц Конституцией и законами.
Не смогут быть вынесены на местный референдум вопросы:
– которые являются предметом всеукраинского референдума;
– противоречащие Конституции и законам;
– направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы нацбезопасности, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;
– отнесенные Конституцией и законами к компетенции других органов публичной власти;
– о реализации отдельных полномочий исполнительной власти, данных органам местного самоуправления законом;
– о местных бюджетах и тарифах на коммунальные услуги;
– о принятии новых нормативно-правовых актов и изменений в них, кроме отмены;
– о принятии, внесении изменений и отмене актов индивидуального действия органов местного самоуправления.
Местный референдум по инициативе громады объявляется по требованию не менее 10% от общего числа избирателей, избирательные адреса которых находятся на территории громады.
Вопросы референдума должны предполагать четкий ответ "да" или "нет", не должны вводить избирателя в заблуждение и побуждать к определенному ответу. На референдум должен выноситься только один вопрос.
Местный референдум не может проводиться во время военного или чрезвычайного положения.
Полностью текст законопроекта можно прочитать здесь.
- 6 ноября 2018-го Конституционный суд признал неконституционным законопроект о всеукраинском референдуме 2012 года.
- В июле 2020 года Венецианская комиссия одобрила законопроект о референдуме, но высказала замечания о доработке.
- 26 января 2021 года Рада приняла закон о всеукраинском референдуме.
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