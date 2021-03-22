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Рада вынесла на общественное обсуждение законопроект о местном референдуме: что предлагают

22.03.2021, 14:58
Рада вынесла на общественное обсуждение законопроект о местном референдуме: что предлагают - Фото
Иллюстративное фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Законопроект о местном референдуме вынесен Верховной Радой на общественное обсуждение. Документ опубликован на сайте парламента.

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Обсуждение продлится до 11 апреля 2021 года.

Законопроект определяет местный референдум как способ решения территориальной громадой вопросов местного значения.

Предметом местного референдума могут стать:

– выражение недоверия местному совету, сельскому или городскому голове;

– отмена нормативно-правовых актов органов местного самоуправления или их отдельных положений;

– утверждение устава территориальной громады или изменений в нем;

– утверждение программ развития территориальной громады или изменений в ней;

– другие вопросы местного значения, отнесенные к ведению территориальной громады, ее органов и должностных лиц Конституцией и законами.

Не смогут быть вынесены на местный референдум вопросы:

– которые являются предметом всеукраинского референдума;

– противоречащие Конституции и законам;

– направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы нацбезопасности, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;

– отнесенные Конституцией и законами к компетенции других органов публичной власти;

– о реализации отдельных полномочий исполнительной власти, данных органам местного самоуправления законом;

– о местных бюджетах и тарифах на коммунальные услуги;

– о принятии новых нормативно-правовых актов и изменений в них, кроме отмены;

– о принятии, внесении изменений и отмене актов индивидуального действия органов местного самоуправления.

Местный референдум по инициативе громады объявляется по требованию не менее 10% от общего числа избирателей, избирательные адреса которых находятся на территории громады.

Вопросы референдума должны предполагать четкий ответ "да" или "нет", не должны вводить избирателя в заблуждение и побуждать к определенному ответу. На референдум должен выноситься только один вопрос.

Местный референдум не может проводиться во время военного или чрезвычайного положения.

Полностью текст законопроекта можно прочитать здесь.

Читайте мнение: Говорить, что украинцы не готовы к референдумам, – политическая паранойя

Денис Юдин
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верховная рада народовластие местный референдум
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