Радио Свобода: ЕС обвинит Россию в применении химического оружия в Украине

Это будет первое официальное обвинение РФ в применении запрещенного химического оружия

Граната РГ-Во (Фото: wikipedia)

Совет Европейского Союза подготовил новый санкционный регламент, в котором Россию впервые официально обвиняют в применении слезоточивого газа CS на фронте в Украине как метода ведения войны. Об этом сообщает Радио Свобода.

О новых санкциях стало известно из пояснительной части документа Совета ЕС, с которым ознакомился расследовательский проект "Система", созданный Радио Свобода и телеканалом Настоящее время.

В санкционный список Евросоюза войдут войска радиационной, химической и биологической защиты Минобороны России, 27-й и 33-й научные центры, связанные с разработкой и применением химических агентов.

В обосновании санкций ЕС ссылается на доклады Организации по запрещению химического оружия (ОЗХЗ), опубликованные по просьбе украинской стороны в ноябре 2024-го и в феврале 2025 года.

В этих отчетах изучаются случаи применения газа возле сел Марьевка и Ильинка в Днепропетровской области в 2024 году. Эксперты приводят доказательства присутствия следов газа CS после российских атак: анализы грунта и воды, интервью с военными, а также фото корпусов ручных гранат российского производства РГ-Во с ядовитыми веществами.

"С учетом серьезности ситуации, при отсутствии правдивого объяснения от России в связи с ее широко задокументированным применением средств слезоточивого действия, а также для укрепления глобального запрета на использование химического оружия, Европейский Союз призывает ОЗХО к своевременной атрибуции установленного применения таких веществ как метода ведения войны", – говорится в документе.

Кроме пакета санкций, связанного с применением запрещенного химического оружия, ЕС намерен утвердить ограничительные меры из-за российских кибератак и кампаний по дестабилизации в Европе.

Следом за ними планируется 17-й с февраля 2022 года пакет санкций, связанный с войной РФ в Украине.