Радіо Свобода: ЄС звинуватить Росію у застосуванні хімічної зброї в Україні

Це буде перше офіційне звинувачення РФ у застосуванні забороненої хімічної зброї

Граната РГ-Во (Фото: wikipedia)

Рада Європейського Союзу підготувала новий санкційний регламент, у якому Росію вперше офіційно звинувачують у застосуванні сльозогінного газу CS на фронті в Україні як методу ведення війни. Про це повідомляє Радіо Свобода.

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Про нові санкції стало відомо з пояснювальної частини документа Ради ЄС, з яким ознайомився розслідувальний проєкт "Система", створений Радіо Свобода та телеканалом Настоящее время.

До санкційного списку Євросоюзу увійдуть війська радіаційного, хімічного й біологічного захисту Міноборони Росії, 27-й і 33-й наукові центри, пов’язані з розробкою і застосуванням хімічних агентів.

В обґрунтуванні санкцій ЄС посилається на доповіді Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), що були опубліковані на прохання української сторони у листопаді 2024-го і в лютому 2025 року.

У цих звітах вивчаються випадки застосування газу біля сіл Мар’ївка й Іллінка на Дніпропетровщині у 2024 році. Експерти наводять докази присутності слідів газу CS після російських атак: аналізи ґрунту й води, інтерв’ю з військовими, а також фото корпусів ручних гранат російського виробництва РГ-Во з отруйними речовинами.

"З урахуванням серйозності ситуації, за відсутності правдивого пояснення від Росії у зв’язку з її широко задокументованим застосуванням засобів сльозогінної дії, а також для зміцнення глобальної заборони на використання хімічної зброї, Європейський Союз закликає ОЗХЗ до своєчасної атрибуції встановленого застосування таких речовин як методу ведення війни", – йдеться у документі.

Як зазначає видання, окрім пакета санкцій, пов'язаного із застосуванням забороненої хімічної зброї, ЄС має намір затвердити обмежувальні заходи через російські кібератаки й кампанії з дестабілізації у Європі.

Слідом за ними планується 17-й від лютого 2022 року пакет санкцій, пов’язаний із війною РФ в Україні.