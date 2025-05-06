Радіо Свобода: ЄС звинуватить Росію у застосуванні хімічної зброї в Україні
Рада Європейського Союзу підготувала новий санкційний регламент, у якому Росію вперше офіційно звинувачують у застосуванні сльозогінного газу CS на фронті в Україні як методу ведення війни. Про це повідомляє Радіо Свобода.
Про нові санкції стало відомо з пояснювальної частини документа Ради ЄС, з яким ознайомився розслідувальний проєкт "Система", створений Радіо Свобода та телеканалом Настоящее время.
До санкційного списку Євросоюзу увійдуть війська радіаційного, хімічного й біологічного захисту Міноборони Росії, 27-й і 33-й наукові центри, пов’язані з розробкою і застосуванням хімічних агентів.
В обґрунтуванні санкцій ЄС посилається на доповіді Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), що були опубліковані на прохання української сторони у листопаді 2024-го і в лютому 2025 року.
У цих звітах вивчаються випадки застосування газу біля сіл Мар’ївка й Іллінка на Дніпропетровщині у 2024 році. Експерти наводять докази присутності слідів газу CS після російських атак: аналізи ґрунту й води, інтерв’ю з військовими, а також фото корпусів ручних гранат російського виробництва РГ-Во з отруйними речовинами.
"З урахуванням серйозності ситуації, за відсутності правдивого пояснення від Росії у зв’язку з її широко задокументованим застосуванням засобів сльозогінної дії, а також для зміцнення глобальної заборони на використання хімічної зброї, Європейський Союз закликає ОЗХЗ до своєчасної атрибуції встановленого застосування таких речовин як методу ведення війни", – йдеться у документі.
Як зазначає видання, окрім пакета санкцій, пов'язаного із застосуванням забороненої хімічної зброї, ЄС має намір затвердити обмежувальні заходи через російські кібератаки й кампанії з дестабілізації у Європі.
Слідом за ними планується 17-й від лютого 2022 року пакет санкцій, пов’язаний із війною РФ в Україні.
- 14 квітня Головне управління розвідки повідомило, що на фронті росіяни частіше стали застосовувати боєприпаси з отруйним газом, що може призвести до летальних наслідків. Через це озброєння є жертви серед українських захисників.
- 17 квітня оперативне командування "Південь" підтвердило, що російські окупаційні війська застосовують для ударів по Україні "шахеди" з небезпечними хімічними речовинами.