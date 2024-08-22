Радио Свобода: Украинских беженцев выселили из приютов из-за правительства Венгрии

Утром 21 августа более 100 украинцев выселили из приюта в городе Коц на севере Венгрии из-за ограничений правительства страны

Фото: Радио Свобода Венгрия

Украинских беженцев из Закарпатья выселяют из приютов после того, как правительство Венгрии приняло постановление о сокращении помощи гражданам Украины. Об этом сообщает венгерская служба Радио Свобода.

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Утром 21 августа более 100 украинцев выселили из приюта в городе Коц на севере Венгрии.

По данным журналистов, это в основном ромы из Закарпатья, проживавшие в частном приюте, финансируемом государством. Некоторые из них были вынуждены ночевать на улице.

Такая ситуация может угрожать всем гражданам Украины, проживавшим в жилье для беженцев, субсидированном Венгрией, но приехавшим из регионов, не пострадавших от боевых действий и обстрелов, пишет Радио Свобода.

Фото: Радио Свобода

Фото: Радио Свобода

В октябре 2023 года венгерский премьер Орбан раскритиковал реформу ЕС о предоставлении убежища мигрантам, назвав ее "изнасилованием".

В июне 2024 года Венгрия получила штраф от Европейского суда в размере 200 млн евро за постоянное нарушение правил предоставления убежища, а также страну будут дополнительно штрафовать по 1 млн евро в день, пока она не приведет свою политику в соответствие с законодательством ЕС.

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