Радіо Свобода: Українських біженців виселили з притулків через постанову уряду Угорщини

Вранці 21 серпня понад 100 українців виселили з притулку в місті Коц, що на півночі Угорщини через обмеження уряду країни

Фото: Радіо Свобода Угорщина

Українських біженців із Закарпаття виселяють з притулків після того, як уряд Угорщини ухвалив постанову про скорочення допомоги громадянам України. Про це повідомляє угорська служба Радіо Свобода.

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Вранці 21 серпня понад 100 українців виселили з притулку в місті Коц, що на півночі Угорщини.

За даними журналістів, це здебільшого роми із Закарпаття, які проживали в приватному притулку, що фінансувався державою. Деякі з них були змушені ночувати на вулиці.

Така ситуація може загрожувати всім громадянам України, які проживали в житлі для біженців, субсидованому Угорщиною, але приїхали з регіонів, що не постраждали від бойових дій і обстрілів, пише Радіо Свобода.

Фото: Радіо Свобода

Фото: Радіо Свобода

У жовтні 2023 року угорський прем'єр Орбан розкритикував реформу ЄС про надання притулку мігрантам, назвавши її "зґвалтуванням".

У червні 2024 року Угорщина отримала штраф від Європейського суду розміром 200 млн євро за постійне порушення правил надання притулку, а також країну додатково штрафуватимуть по 1 млн євро в день, поки вона не приведе свою політику у відповідність до законодавства ЄС.

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