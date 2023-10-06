Орбан назвав реформу ЄС про надання притулку мігрантам "зґвалтуванням"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував реформу Європейського Союзу щодо надання притулку мігрантам, назвавши її "зґвалтуванням". Про це він сказав під час саміту ЄС у Гранаді, повідомляє Welt.

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"Нас зґвалтували. Якщо вас зґвалтують — законно змушують прийняти те, чого ви не хочете — тоді як може бути компроміс і угода?" – запитав Орбан і відповів, що "це неможливо".

Думку Орбана поділяє його польський колега Матеуш Моравецький. Як передає ЗМІ, глава уряду Польщі назвав пропозицію ЄС щодо реформи надання притулку "диктатом Берліна і Брюсселя". Обидві країни вимагають, щоб усі рішення щодо питань міграції приймалися одноголосно на рівні глав держав та урядів.

Welt пише, що для ухвалення рішення потрібні голоси представників 15 країн ЄС. Однак європейські дипломати заявили, що Орбан і Моравецький можуть заблокувати заплановану підсумкову декларацію саміту в Гранаді.

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Медіа зазначає, що в середу Польща й Угорщина були єдиними країнами, які проголосували проти кризового врегулювання питання міграції. Воно передбачає посилення заходів для прихистку осіб у випадку прибуття великої кількості мігрантів до Європи.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала реформу ЄС з надання притулку для мігрантів "великим успіхом", підсумовує видання.

У річницю повномасштабної агресії РФ у 2023 році Орбан застеріг світ від того, щоб той не "заганяв у кут" Москву.

У червні він заявив, що "Путін для мене не злочинець", а Україна мала капітулювати, "щоб не було жертв".

2 червня Орбан назвав проведення контрнаступу "кривавою бійнею". Він заявив, що Угорщина має "зробити все", щоб домогтися припинення вогню та мирних переговорів до початку українського контрнаступу. Радник голови ОП Подоляк відповів.

Глава МЗС Кулеба у відповідь на слова Орбана заявив: "Хочете допомогти – використовуйте свої зв'язки, контакти та переконайте диктатора Путіна вийти з України".

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