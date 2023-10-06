Орбан проігнорував реакцію Києва щодо кордонів України. Апелює до Макрона на тему прийняття її до ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наполягає, що "невідомо", які реальні кордони України, а прийняття її до Євросоюзу перекроїть агросектор блоку, до чого ніхто там не готовий. Про це він заявив на преспідході у Гранаді на саміті ЄС, відповідаючи на запитання щодо європерспектив України.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Наприкінці вересня Орбан уже говорив, що коли розпочнуться переговори про вступ України до ЄС, партнери по Союзу "не зможуть уникнути питання, чи можуть вони серйозно розглянути питання про членство країни, яка перебуває у стані війни", тому що "ми не знаємо, яка територія цієї країни, оскільки війна все ще триває". Як сказав Орбан, "прийняти країну в ЄС, не знаючи її параметрів, було б безпрецедентно". У відповідь на це МЗС України дало йому урок географії.

З огляду на те що заявив Орбан вранці 6 жовтня, він проігнорував реакцію відомства Дмитра Кулеби.

Відповідаючи на запитання журналіста щодо європерспектив Києва, угорський лідер сказав, що "є багато питань та сумнівів" і це "потрібно серйозно обговорювати".

"Тому що, знаєте, це країна, що воює. Ми [ЄС] ще не розширювалися країною у стані війни. Ми не знаємо, які там ефективні кордони, скільки людей там проживають. Тому це складно. Багато питань. Ми повинні стратегічно це обговорити", – зазначив він.

Читайте також: Путін та Сіярто закликали до припинення військової допомоги Україні. МЗС: Танго на кістках

Для початку, заявив Орбан, потрібно виробити якийсь "стратегічний" документ з оцінкою європерспектив України, щоб побачити, "чому для ЄС буде добре інтегрувати Україну і якими будуть наслідки цього для агросектору, питань безпеки, фондів злиття".

"З'явиться абсолютно нова [ситуація] у сільському господарстві після вступу України до ЄС. Ви до цього готові? Чи готовий до цього президент Франції?" – сказав прем'єр Угорщини й знову додав, що "є багато стратегічних питань".

У річницю повномасштабної агресії РФ у 2023 році Орбан застеріг світ від того, щоб той не "заганяв у кут" Москву.

У червні він заявив, що "Путін для мене не злочинець", а Україна мала капітулювати, "щоб не було жертв".

2 червня Орбан назвав проведення контрнаступу "кривавою бійнею". Він заявив, що Угорщина має "зробити все", щоб домогтися припинення вогню та мирних переговорів до початку українського контрнаступу. Радник голови ОП Подоляк відповів.

Глава МЗС Кулеба у відповідь на слова Орбана заявив: "Хочете допомогти – використовуйте свої зв'язки, контакти та переконайте диктатора Путіна вийти з України".

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.