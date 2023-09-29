У Міністерстві закордонних справ повідомили спеціально для прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, що площа території України не змінювалася з 1991 року. Він був не в курсі, "наскільки велика територія цієї країни" через війну, яка все ще триває.

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Офіційний представник МЗС Олег Ніколенко, реагуючи на сьогоднішні слова Орбана про "важкі питання" на майбутніх переговорах у Брюсселі, зазначив із гумором "позитив" у тому, що глава угорського уряду "турбується про вступ України до Європейського союзу".

"Позитивно відзначаємо, що прем'єр-міністр Угорщини турбується про вступ України до Європейського Союзу", – написав дипломат.

Далі він поінформував Орбана за допомогою соцмереж, "що Україна не змінювала свою територію в межах міжнародно визнаних кордонів".

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Прем'єр Угорщини заявив раніше, що коли розпочнуться переговори про вступ України до ЄС, партнери із союзу "не зможуть уникнути питання, чи можуть вони серйозно розглянути питання про членство країни, яка перебуває у стані війни", тому що "ми не знаємо, наскільки велика територія цієї країни, оскільки війна все ще продовжується".

Як сказав Орбан, "прийняти країну в ЄС, не знаючи її параметрів, було б безпрецедентно".

У річницю повномасштабної агресії РФ у 2023 році Орбан застеріг світ від того, щоб той не заганяв у кут Москву.

У червні він заявив, що "Путін для мене не злочинець", а Україна мала капітулювати, "щоб не було жертв".

2 червня Орбан назвав проведення контрнаступу "кривавою бійнею". Він заявив, що Угорщина має "зробити все", щоб домогтися припинення вогню та мирних переговорів до початку українського контрнаступу. Радник глави ОП Подоляк відповів.

Глава МЗС Кулеба у відповідь на слова Орбана заявив: "Хочете допомогти – використовуйте свої зв'язки, контакти та переконайте диктатора Путіна вийти з України".

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