В Министерстве иностранных дел сообщили специально для премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, что площадь территории Украины не менялась с 1991 года. Он был не в курсе, "насколько велика территория этой страны" из-за продолжающейся войны.

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Официальный представитель МИД Олег Николенко, реагируя на сегодняшние слова Орбана о "трудных вопросах" на предстоящих переговорах в Брюсселе, отметил с юмором "позитив" в том, что глава венгерского правительства "заботится о вступлении Украины в Европейский союз".

"Позитивно отмечаем, что премьер-министр Венгрии заботится о вступлении Украины в Европейский союз", – написал дипломат.

Далее он проинформировал Орбана посредством соцсетей, "что Украина не меняла свою территорию в пределах международно признанных границ".

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Премьер Венгрии заявил ранее, что когда начнутся переговоры о вступлении Украины в ЕС, партнеры по союзу "не смогут избежать вопроса, могут ли они всерьез рассмотреть вопрос о членстве страны, которая находится в состоянии войны", потому что "мы не знаем, насколько велика территория этой страны, поскольку война все еще продолжается".

Как выразился Орбан, "принять страну в ЕС, не зная ее параметров, было бы беспрецедентно".

В годовщину полномасштабной агрессии РФ в 2023 году Орбан предостерег мир от того, чтобы тот не "загонял в угол" Москву.

В июне он заявил, что "Путин для меня не преступник", а Украина должна была капитулировать, "чтобы не было жертв".

2 июня Орбан назвал проведение контрнаступления "кровавой бойней". Он заявил, что Венгрия должна "сделать все", чтобы добиться прекращения огня и мирных переговоров до начала украинского контрнаступления. Советник председателя ОП Подоляк ответил.

Глава МИД Кулеба в ответ на слова Орбана заявил: "Хотите помочь – используйте свои связи, контакты и убедите диктатора Путина выйти из Украины".

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