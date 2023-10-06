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Орбан игнорирует реакцию Киева о границах Украины. Апеллирует к Макрону о принятии ее в ЕС

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06.10.2023, 12:15
Орбан игнорирует реакцию Киева о границах Украины. Апеллирует к Макрону о принятии ее в ЕС - Фото
Виктор Орбан (фото - пресс-служба ЕС)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан настаивает, что "неизвестно", какие реальные границы Украины, а принятие ее в Евросоюз перекроит агросектор блока, к чему никто там не готов. Об этом он заявил на пресс-подходе в Гранаде на саммите ЕС, отвечая на вопрос по поводу европерспектив Украины.

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В конце сентября Орбан уже говорил, что когда начнутся переговоры о вступлении Украины в ЕС, партнеры по Союзу "не смогут избежать вопроса, могут ли они всерьез рассмотреть вопрос о членстве страны, которая находится в состоянии войны", потому что "мы не знаем, какая территория этой страны, поскольку война все еще продолжается". Как выразился Орбан, "принять страну в ЕС, не зная ее параметров, было бы беспрецедентно". В ответ на это МИД Украины дал ему урок географии.

Судя по тому, что заявил Орбан утром 6 октября, он проигнорировал реакцию ведомства Дмитрия Кулебы.

Отвечая на вопрос журналиста по поводу европерспектив Киева, венгерский лидер сказал, что "есть многие вопросы и сомнения" и это "нужно серьезно обсуждать".

"Потому что, знаете ли, это воюющая страна. Мы [ЕС] еще не расширялись страной в состоянии войны. Мы не знаем, какие там эффективные границы, сколько людей там проживают. Поэтому это сложно. Много вопросов. Мы должны стратегически это обсудить", – отметил он.

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Для начала, заявил Орбан, нужно выработать некий "стратегический" документ с оценкой европерспектив Украины, чтобы увидеть, "почему для ЕС будет хорошо интегрировать Украину и какими будут последствия этого для агросектора, вопросов безопасности, фондов слияния".

"Появится совершенно новая [ситуация] в сельском хозяйстве после вступления Украины в ЕС. Вы к этому готовы? Готов ли к этому президент Франции?" – сказал премьер Венгрии и снова добавил, что "есть много стратегических вопросов".

  • В годовщину полномасштабной агрессии РФ в 2023 году Орбан предостерег мир от того, чтобы тот не "загонял в угол" Москву.
  • В июне он заявил, что "Путин для меня не преступник", а Украина должна была капитулировать, "чтобы не было жертв".
  • 2 июня Орбан назвал проведение контрнаступления "кровавой бойней". Он заявил, что Венгрия должна "сделать все", чтобы добиться прекращения огня и мирных переговоров до начала украинского контрнаступления. Советник председателя ОП Подоляк ответил.
  • Глава МИД Кулеба в ответ на слова Орбана заявил: "Хотите помочь – используйте свои связи, контакты и убедите диктатора Путина выйти из Украины".
Євген Пилипенко
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