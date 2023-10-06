Орбан назвал реформу ЕС о предоставлении убежища мигрантам "изнасилованием"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг критике реформу Европейского Союза по предоставлению убежища мигрантам, назвав ее "изнасилованием". Об этом он сказал во время саммита ЕС в Гранаде, сообщает Welt.

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"Нас изнасиловали. Если вас изнасилуют — законно заставляют принять то, чего вы не хотите — тогда как может быть компромисс и соглашение?" – спросил Орбан и ответил, что "это невозможно".

Мнение Орбана разделяет его польский коллега Матеуш Моравецкий. Как передает СМИ, глава правительства Польши назвал предложение ЕС по реформе предоставления убежища "диктатом Берлина и Брюсселя". Обе страны требуют, чтобы все решения по миграции принимались единогласно на уровне глав государств и правительств.

Welt пишет, что для принятия решения требуются голоса представителей 15 стран ЕС. Однако европейские дипломаты заявили, что Орбан и Моравецкий могут заблокировать запланированную итоговую декларацию саммита в Гранаде.

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Медиа отмечает, что в среду Польша и Венгрия были единственными странами, проголосовавшими против кризисного урегулирования вопроса миграции. Оно предусматривает усиление мер по приюту лиц в случае прибытия большого количества мигрантов в Европу.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала реформу ЕС по предоставлению убежища для мигрантов "большим успехом", заключает издание.

В годовщину полномасштабной агрессии РФ в 2023 году Орбан предостерег мир от того, чтобы тот не "загонял в угол" Москву.

В июне он заявил, что "Путин для меня не преступник", а Украина должна была капитулировать, "чтобы не было жертв".

2 июня Орбан назвал проведение контрнаступления "кровавой бойней". Он заявил, что Венгрия должна "сделать все", чтобы добиться прекращения огня и мирных переговоров до начала украинского контрнаступления. Советник главы ОП Подоляк ответил.

Глава МИД Кулеба в ответ на слова Орбана заявил: "Хотите помочь – используйте свои связи, контакты и убедите диктатора Путина выйти из Украины".

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