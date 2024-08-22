Угорщина пригрозила відправляти мігрантів до Брюсселя у відповідь на штраф у 200 млн євро

На такий крок Будапешт обіцяє піти, якщо не зможе вирішити суперечку з ЄС щодо покарання за його політику надання притулку

Прапор Угорщини (Фото: Zoltan Balogh / EPA)

Угорський уряд Віктора Орбана у міграційній суперечці з Європейським Союзом пригрозив, що готовий відправляти мігрантів та шукачів притулку до Брюсселя. Про це на брифінгу в Будапешті повідомив керівник апарату прем'єра Угорщини Гергей Гуяш, передає агентство Bloomberg.

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За його словами, перемовини з Європейською комісією почнуться у вересні, якщо вони проваляться, Угорщина почне роздавати мігрантам "квитки в один кінець до Брюсселя".

"Ми повинні якомога швидше знайти рішення, тому що ми не хотіли б платити великі суми щодня. Але якщо Брюссель хоче приймати мігрантів, ми можемо допомогти", – сказав Гуяш.

У червні Угорщина отримала штраф від Європейського суду розміром 200 млн євро за постійне порушення правил надання притулку, а також країну додатково штрафуватимуть по 1 млн євро в день, поки вона не приведе свою політику у відповідність до законодавства ЄС.

Тоді Орбан назвав рішення суду "обурливим і неприйнятним".

"Здається, нелегали важливіші для брюссельських бюрократів, ніж їхні європейські громадяни", – заявив угорський прем'єр.

У жовтні 2023 року Орбан розкритикував реформу ЄС про надання притулку мігрантам, назвавши її "зґвалтуванням".

29 липня заступник очільника МЗС Польщі Бартошевський запропонував Орбану вийти з ЄС й створити союз з Путіним. Так він відповів на заяви угорського прем'єра, який розкритикував "помилкову" політику ЄС і Заходу.

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