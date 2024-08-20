Угорщина не пояснила ЄС, чому спростила в'їзд для росіян: відповідь потрібна була "на вчора"

Єврокомісія чекала на пояснення Угорщини щодо спрощення в'їзду до країни росіян і білорусів, але відповіді не було

Угорщина (Фото: ЕРА)

Європейська комісія дала Угорщині час до 19 серпня, щоб пояснити, чому країна спростила в'їзд для росіян і білорусів. Однак Будапешт не відповів до встановленого дедлайну, повідомляє Euractiv.

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На початку серпня єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон надіслала листа угорському міністру Шандору Пінтеру з проханням пояснити зміни в імміграційній політиці.

Йоганссон зазначила, що видача довгострокових віз і дозволів на проживання є прерогативою кожної країни ЄС, але наголосила, що "такі схеми мають бути ретельно збалансовані, щоб не поставити під загрозу цілісність нашої спільної території без внутрішнього прикордонного контролю та належним чином враховувати потенційні наслідки для безпеки".

Вона просила Угорщину надати відповідь до 19 серпня, але в коментарі Euractiv підтвердила, що на цей момент жодної відповіді не отримано.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто раніше заявив, що спрощення в'їзду для росіян і білорусів за "національною карткою" нібито не становить загрози для Євросоюзу. Такі люди й так мають пройти "комплексну перевірку" для в'їзду та перебування в Угорщині, стверджував він.

30 липня 2024 року мовник RND повідомив, що Будапешт включив громадян Росії та Білорусі до програми "національної карти", яка видається для охочих працювати в Угорщині на два роки з можливістю продовження.

Спеціальної перевірки власників "національної карти" на європейському рівні не проводиться, що вже викликало занепокоєння у сусідів Угорщини.

Європейська народна партія вважає рішення Угорщини послабити візові обмеження для росіян і білорусів ризиком для національної безпеки. Політсила закликала ЄС вжити заходів для негайного захисту цілісності Шенгенської зони.

5 серпня 67 євродепутатів закликали розглянути виключення Угорщини з Шенгенської зони після рішення Будапешта спростити умови в'їзду для росіян і білорусів.

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