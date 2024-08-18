У Орбана захищають спрощений в'їзд для росіян і білорусів та заявляють про "кампанію брехні"

Петер Сійярто (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що спрощення в'їзду для росіян та білорусів за програмою "національна картка" нібито не становить загрози для Євросоюзу. Такі люди й так мають пройти "комплексну перевірку" для в'їзду й перебування в Угорщині, стверджує очільник дипломатії країни у Facebook.

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Посадовець заявляє про "кампанію брехні" проти Угорщини з боку північноєвропейських та балтійських колег.

Сійярто стверджує, що включення громадян РФ та Білорусі у програму "національна картка" не становить "жодного ризику" для безпеки Шенгенської зони, оскільки такі люди всеодно мають пройти "комплексну перевірку" для в'їзду та перебування в Угорщині.

30 липня німецьке видання RND повідомило, що Угорщина включила громадян РФ та Білорусі до програми "національної карти", що видається для охочих працювати в країні на два роки з можливістю продовження. Сталося це після візиту угорського прем'єра Віктора Орбана до російського диктатора Володимира Путіна у Москві.

При цьому спеціальних перевірок власників "національної картки" на європейському рівні не проводиться – і це викликало занепокоєння у сусідів Угорщини, зауважувало ЗМІ.

Натомість Європейська народна партія, що має найбільшу фракцію у Європарламенті, вважає таке рішення Угорщини ризиком для національної безпеки й закликала ЄС вжити заходів для негайного захисту цілісності Шенгенської зони.

5 серпня 67 євродепутатів закликали розглянути виключення Угорщини з Шенгенської зони.

А вже 16 серпня міністри восьми країн ЄС написали листа до Єврокомісії, в якому повідомили про занепокоєння рішенням Будапешту. Цей лист підписали очільники МЗС, міністри внутрішніх справ та юстиції Латвії, Естонії, Швеції, Литви, Норвегії, Фінляндії, Ісландії та Данії.

31 липня очільник МЗС Естонії Маргус Тсахкна розкритикував нову імміграційну систему Угорщини та зазначив, що прем'єр-міністр країни Орбан "грає за команду противника".

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