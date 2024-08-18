У Орбана захищають спрощений в'їзд для росіян і білорусів та заявляють про "кампанію брехні"
Петер Сійярто (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що спрощення в'їзду для росіян та білорусів за програмою "національна картка" нібито не становить загрози для Євросоюзу. Такі люди й так мають пройти "комплексну перевірку" для в'їзду й перебування в Угорщині, стверджує очільник дипломатії країни у Facebook.

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Посадовець заявляє про "кампанію брехні" проти Угорщини з боку північноєвропейських та балтійських колег.

Сійярто стверджує, що включення громадян РФ та Білорусі у програму "національна картка" не становить "жодного ризику" для безпеки Шенгенської зони, оскільки такі люди всеодно мають пройти "комплексну перевірку" для в'їзду та перебування в Угорщині.

30 липня німецьке видання RND повідомило, що Угорщина включила громадян РФ та Білорусі до програми "національної карти", що видається для охочих працювати в країні на два роки з можливістю продовження. Сталося це після візиту угорського прем'єра Віктора Орбана до російського диктатора Володимира Путіна у Москві.

При цьому спеціальних перевірок власників "національної картки" на європейському рівні не проводиться – і це викликало занепокоєння у сусідів Угорщини, зауважувало ЗМІ.

Натомість Європейська народна партія, що має найбільшу фракцію у Європарламенті, вважає таке рішення Угорщини ризиком для національної безпеки й закликала ЄС вжити заходів для негайного захисту цілісності Шенгенської зони

5 серпня 67 євродепутатів закликали розглянути виключення Угорщини з Шенгенської зони.

А вже 16 серпня міністри восьми країн ЄС написали листа до Єврокомісії, в якому повідомили про занепокоєння рішенням Будапешту. Цей лист підписали очільники МЗС, міністри внутрішніх справ та юстиції Латвії, Естонії, Швеції, Литви, Норвегії, Фінляндії, Ісландії та Данії.

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