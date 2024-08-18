В Орбане защищают упрощенный въезд для россиян и беларусов и заявляют о "кампании лжи"

Петер Сийярто (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что упрощение въезда для россиян и беларусов по программе "национальная карта" якобы не представляет угрозы для Евросоюза. Такие люди и без того должны пройти "комплексную проверку" для въезда и пребывания в Венгрии, утверждает глава дипломатии страны в Facebook.

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Чиновник заявляет о "кампании лжи" против Венгрии со стороны североевропейских и балтийских коллег.

Сийярто утверждает, что включение граждан РФ и Беларуси в программу "национальная карта" не представляет "никакого риска" для безопасности Шенгенской зоны, поскольку такие люди все равно должны пройти "комплексную проверку" для въезда и пребывания в Венгрии.

30 июля немецкое издание RND сообщило, что Венгрия включила граждан РФ и Беларуси в программу "национальной карты", выдаваемую для желающих работать в стране на два года с возможностью продления. Произошло это после визита венгерского премьера Виктора Орбана к российскому диктатору Владимиру Путину в Москве.

При этом специальных проверок владельцев "национальной карты" на европейском уровне не проводится – и это вызвало беспокойство у соседей Венгрии, замечало СМИ.

Европейская народная партия, которая имеет наибольшую фракцию в Европарламенте, считает такое решение Венгрии риском для национальной безопасности и призвала ЕС принять меры для немедленной защиты целостности Шенгенской зоны.

5 августа 67 евродепутатов призвали рассмотреть исключение Венгрии из Шенгенской зоны.

А уже 16 августа министры восьми стран ЕС написали письмо Еврокомиссии, в котором сообщили о беспокойстве решением Будапешта. Это письмо подписали главы МИД, министры внутренних дел и юстиции Латвии, Эстонии, Швеции, Литвы, Норвегии, Финляндии, Исландии и Дании.

31 июля глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна подверг критике новую иммиграционную систему Венгрии и отметил, что премьер-министр страны Орбан "играет за команду противника".

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