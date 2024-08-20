Президент Німеччини закликав Угорщину зберегти єдність Євросоюзу щодо України

Франк-Вальтер Штайнмаєр вважає, що роль країни, яка головує у Раді ЄС, полягає в тому, щоб "зміцнювати єдність всередині Євросоюзу"

Франк-Вальтер Штайнмаєр (Фото: Noemi Bruzak/EPA)

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав владу Угорщини зберігати згуртованість у Європейському Союзі, а також наголосив на важливості єдиної позиції Брюсселя у підтримці Києва. Слова німецького президента наводить видання Deutsche Welle.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

У понеділок, 19 серпня, Штайнмаєр відвідав угорське місто Шопрон, де зустрівся з президентом Угорщини Тамашем Шуйоком. Під час переговорів президент Німеччини зазначив, що роль країни, яка головує зараз у Раді ЄС, полягає в тому, щоб "зміцнювати єдність всередині Євросоюзу та просувати конструктивні спільні рішення для наших спільних майбутніх тем".

Штайнмаєр висловив сподівання, що Угорщина "прийме і виконає цю роль". Зокрема, він вказав на необхідність дотримуватись спільної лінії в питаннях допомоги Україні, яка захищається від російської агресії.

"Ми не повинні залишати місця для сумнівів в тому, що НАТО і ЄС – єдині в підтримці України", – сказав президент Німеччини.

23 липня Боррель, відповідаючи на звинувачення Орбана, заявив, що Євросоюз не проводить "провоєнну" політику щодо України, а допомагає їй захищатися від російської агресії.

29 липня заступник очільника МЗС Польщі Бартошевський запропонував Орбану вийти з ЄС й створити союз з Путіним. Так він відповів на заяви угорського прем'єра, який розкритикував "помилкову" політику ЄС і Заходу, а також "лицемірство" Польщі.

Того самого дня Сікорський заявив, що Угорщина виглядає дедалі більш ізольовано в Євросоюзі, а позиція Будапешта "дратує" інших членів ЄС.

Читайте також: Угорщина спростила візовий режим для росіян та білорусів. Вісім країн ЄС звернулися до Єврокомісії